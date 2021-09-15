炎洲（4306）近年持續推進「修枝剪葉」政策，15日董事會通過擬處分大陸子公司萬洲石化全數閒置之不動產、廠房及設備，交易總價款約人民幣4.36億元，預估處分損失約人民幣2.38億元（約新台幣10.2億元）；依持股比換算，炎洲認列EPS損失約1.68元，交易完成後將終結石化事業的連年虧損。

炎洲表示，預計將本交易案的價款全數用於償還現有銀行借款負債，年度可節省約台幣2,700萬元的利息費用，可有效降低集團資金成本，提高未來獲利，而交易案完成後，集團流動比率也可往上攀升，負債比亦會下降，優化集團財務結構。

炎洲為國內膠帶大廠，在營運聚焦本業後，今年受惠疫情帶動電商消費成長，膠帶等包材需求增加，上半年營業利益年成長143％，加上處分林口土地的業外收益挹注，上半年營收85.58億元，年增33.5％；稅後純益14.26億元，年成長7.9倍，EPS2.62元。

炎洲大陸子公司萬洲石化受制產品市場供需失衡，營運年年虧損，108年底已暫時停產避免集團獲利持續受其影響。停產後集團109年毛利率由108年的12％上升至16％；110年前二季毛利率更攀升至18％；另集團109年年底負債比率由108年71％降至67％，110年半年度負債比再降至63％。

炎洲指出，經評估萬洲石化已無再開機營運之必要，預計向上海海綢科技有限公司出售機器設備；另配合大陸政府全面落實長江流域保護策略，推行生態優先、綠色發展，接受南通開發區化工園區管理辦公室進行土地建物的拆遷徵收，兩案合併交易總價款約4.36億元人民幣，處分損失約2.38億元人民幣。

(時報資訊)

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