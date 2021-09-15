境外資金匯回租稅優惠今年8月16日截止，經濟部統計實質投資成效，截至9月14日止，共核准443件，投資金額破千億，來到1014.7億元。其中直接投資有995.03億元，間接投資僅16件，金額19.67億元。

為鼓勵境外資金匯回台灣進行實質投資，境外資金匯回管理運用及課稅條例從2019年8月15日起施行，第1年匯回資金以8％課徵，第2年10％。而若投入實質投資，稅率還可減半變成4％及5％，比原始20％優惠許多。

實施兩年截止後，財政部初步統計，共1601件申請、金額3548億元。以經濟部統計轉實質投資千億來說，還不到三分之一。不過資金匯回期限雖已關門，但匯回者仍可在1年內向經濟部提出實質投資申請，所以後續金額還會往上。

根據經濟部統計，直接投資的申請案件，以購買設備支出665.1億元，占約7成最多，建築物支307.75億，占2成次之。經分析，不少廠商運用既有廠區重新規劃生產線及汰換設備來擴大產能。

同時，實質投資案件以營利事業申請較多，佔86％，剩下為個人申請。以直接投資產業類型來看，電子資訊業共300.46億元最多，包含電子業、光電業等；民生化工業266.81億元，包含化材業、醫藥業等；金屬機電業221.27億元，包含金屬製品、汽車零組件製造業等；其他為電信業、太陽能發電業、運輸業等。

(時報資訊)