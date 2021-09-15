新冠肺炎疫情在全球各地爆發一年多後，世界又面臨傳染力更強的Delta變種病毒擴散，從首度出現至今已超過135個國家淪陷，也讓全球確診病例再度激增，但截至9月中旬，全球新冠肺炎疫苗完整接種人數累計占人口比重僅30％，顯示疫苗施打腳步需再加快，也代表全球對於疫苗需求孔急，加上民眾更重視健康生活，使得生技、醫藥及健康醫療等產業未來具有投資潛力。

兆豐投信生命科學基金經理人劉明芳指出，世界衛生組織(WHO)統計，截至9月13日，全球新冠肺炎感染人數已超過2.2億人，雖然全球疫苗施打如火如荼進行中，但由於病毒持續變種，目前仍無法完全回到疫情前的生活，因此，推測未來全球必須習慣與新冠肺炎病毒共存，這也使得相關生技醫療、健康護理及製藥相關類股未來業績展望佳。

美國食品藥物管理局對輝瑞的BNT疫苗發出第一張藥證後，美國越來越多企業和地方政府都要求員工打疫苗，隨著美國官方對於莫德納和嬌生疫苗取得FDA完整藥證態度積極，預期在多支疫苗取得藥證後，未來施打覆蓋率可望再加速上升，加上全球必須習慣與新冠肺炎病毒共存，也有可能需要年年施打疫苗，皆有利全球主要新冠肺炎疫苗廠商出貨，相關產業鏈將受惠。

此外，第四季有許多醫學會議即將舉辦，隨著新藥及新技術的發布，亦會吸引投資者目光，也有利股價表現，在多重題材加持下，健康醫療類股可望受惠，建議可逢低布局相關產業基金。

(時報資訊)