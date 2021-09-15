晶圓代工龍頭台積電明(16日)除息2.75元，今(15日)股價走勢疲弱，除了蘋果新品發表會不夠吸睛，外資指晶圓代工不再處於短缺狀態，甚至最快第4季就會被砍單的消息，產生棄息賣壓，台積電終場收在今日最低點607元，下跌6元，跌幅近1%。

台積電股價在之前大漲一波後，近日走勢偏弱，美系外資一份分析報告表示，全球晶片封測產能有14%位於馬來西亞，包括來自德州儀器、意法半導體與英飛凌等美歐IDM廠，但受馬來西亞疫情影響，自6月開始實施部分封鎖，到9月上半月，產能利用率僅47%，導致下游廠商繼續超額預定，這是市場仍不斷傳出晶片短缺的原因之一。

外資指出，供應商預期馬來西亞的晶片產能在11月及12月即可望出現明顯改善，就他們看來，整體半導體需求可能被高估了，因為他們已經看到智慧型手機、電腦等半導體需求轉弱的跡象，且發現LCD驅動IC、利基型記憶體等存在庫存問題，因此估計台積電、力積電等代工廠，最快會第4季可能就會被削減部分訂單。

台積電明日除息的是今年第1季的現金股利，是季季配以來的首次加碼，以往現金股利都為2.5元，預計將發放713億元的現金股利，將在10月14日入帳。法人好台積電未來營運展望，多認為很有機會「秒填息」，今日股價以610元、下跌3元開出後持續走低，尾盤棄息賣壓湧現，最後一盤從609元又再下殺2元至607元，並爆出4808張的大量，收在今日的最低價607元，跌幅0.98%，外資小幅賣超341張。

(時報資訊)

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