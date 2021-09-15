退撫基金今天公布投資績效，今年台股受疫情干擾相對較低，表現優於多數新興國家股市，今年截至7月底止，整體基金獲利568.89億元，報酬率達8.52％，優於年度運用計畫所訂的報酬。退撫基金表示，將持續關注疫情發展及金融情勢變化，適時調整資產配置及投資策略，以維持基金長期收益穩定。

退撫基金因資產配置及操作得宜，今年截至7月底的投資報酬率為8.52％。108年、109年也分別有10.62％及8.46％，均大幅優於年度運用計畫預定。

退撫基金指出，近10年以來，除100年、104年及107年分別受歐債危機、全球經濟復甦不如預期及中美貿易戰紛爭等因素衝擊，全球股市大幅修正，基金績效表現不如預期外，其他年度表現均優於預定報酬率。

若以109年12月31日為基準日，近3、5、10年的加權平均報酬率分別為6.01％、5.90％、4.36％，也都高於預期，績效表現穩健良好。

退撫基金強調，基金管理委員會投資流程極為嚴謹，對於各投資項目之運用，除依據年度基金運用計畫辦理外，分別成立投資諮詢小組、投資策略小組及投資執行小組，定期或不定期召開會議，作成投資參考及決策並據以執行。

針對委託經營部分，退撫基金也已強化現行稽核作業，並要求受託機構遵循契約規範及加強內部控制，若有績效未如預期或風險控管不佳，為確保基金的權益，得依契約規定提前終止契約。

退撫基金強調，面對瞬息萬變的金融環境，退撫基金將以多元化、國際化及風險分散為原則的投資策略，規劃資產配置於資本利得型、固定收益型及另類投資型運用項目，並分散於國內外金融市場，不會偏重於單一資產類別。未來仍將持續關注疫情發展及金融情勢變化，適時調整資產配置及投資策略，以維持基金長期收益穩定。

(時報資訊)