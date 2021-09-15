中國人民銀行15日傍晚公布，債券「南向通」將於2021年9月24日上線。

華爾街見聞報導，中國人民銀行15日發布「關於開展內地與香港債券市場互聯互通南向合作的通知」。人行官員表示，在額度管理方面，根據通知內容，「南向通」跨境資金淨流出額上限不超過年度總額度和每日額度。

目前，「南向通」年度總額度為5千億元等值人民幣，每日額度為200億元等值人民幣。中國人民銀行將根據跨境資金流動形勢，對「南向通」年度總額度和每日額度進行調整。

人行表示，「南向通」的可投資範圍是在境外發行，並在香港市場交易流通的債券，初期階段，「南向通」先開通現券交易。與「北向通」一樣，「南向通」也採用了國際通行的名義持有人制度安排。

(時報資訊)

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