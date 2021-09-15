倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日量縮震盪拉回，終場下跌80.9點，跌幅0.46％，收在17,354點；櫃買指數亦同步下挫1.64點，跌幅0.77％，收在210.49點；三大法人進出方面，外資續買18.65億元，投信續買23.45億元，自營商續賣78.12億元，惟外資法人於台指期續買2,607口多單，累計淨空單部位為15,086口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股短線受到Delta疫情、美國聯準會（Fed）縮表計畫、中秋連假效應的衝擊，因此，加權指數於節前出現量縮震盪的態勢。

就整體經濟面角度觀察，國內8月出口規模達395.5億美元，再創歷年單月新高水準，甚至第四季更有望突破400億美元大關，顯見國內經濟前景仍穩步復甦中。

至於籌碼及技術面，即便加權指數近期未能帶量上攻，不過，加權指數自8月20日低點16,248點開始展開反彈期間，融資餘額卻不增反減，顯見市場多數散戶都較為保守，也使台股不易陷入重挫危機。

個股方面，本周納入投資組合的智原，隨聯電漲價、擴產下，營運有靠山，儘管股價15日高檔震盪，惟只要守穩10日、月線不破，預期後市仍將有續漲機會可期。

展望後市，根據過往15年的資料統計，中秋節前一日加權指數上漲機率為73％，後一日、後五日則各為80％、87％，故預期中秋節後，加權指數仍將持續走揚。

選股方面，包括新唐、盛群、凌通、敦泰、天鈺、矽創、聯詠、國巨、華新科、友達、群創等紛紛下殺，投資人宜保守對應，若欲買進也需等待「量縮築底」完成；不過，半導體、電動車及低軌道衛星時代相關個股，仍將是盤面主軸。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意