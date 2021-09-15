全球資本市場對大陸政府近期的行業監管動作頻感擔憂，在互聯網、遊戲、教育等行業之後，澳門博彩行業成為官方下一個鎖定目標。澳門博彩指數15日下跌逾21％，永利澳門最大下跌近34％，金沙中國最大下跌逾30％，均創下盤中紀錄最大跌幅。

華爾街日報15日報導，大陸官方監管消息傳出後，美國賭場公司的股票14日先行下跌，此前澳門政府對當地博彩業的未來發展做出了規劃，包括加強對賭場運營的監管審查，以及計畫在賭場運營商內引入政府代表，並增加澳門本地居民在博彩企業中的持股比例。

報導稱，澳門的六家賭場牌照將於2022年6月到期，其中包括總部位於拉斯維加斯的永利渡假、美高梅國際酒店集團，以及拉斯維加斯金沙集團。各公司的高管一直等待了解澳門政府如何處理新牌照的計畫。

澳門官員14日晚間在記者會上表示，從15日起開始就修訂澳門博彩法展開為期45天的公開諮詢。澳門經濟財政司司長李偉農討論了政府推動博彩業持續及健康發展的目標，並表示將透過完善現行法律制度來實現。

李偉農表示，此次修法的諮詢重點包括強化該行業的社會責任，推動非博彩元素的專案（如重大國際活動），這些活動可以促進旅遊業和澳門的經濟。此外還有加強政府對該行業的監督，明確刑事責任及行政處罰制度等。

(時報資訊)