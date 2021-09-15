【時報記者張漢綺台北報導】美而快(5321)從傳統的快時尚流行電商轉變為全新時尚的電商品牌孵化平台，持續發展網紅經濟，鎖定開拓東南亞市場，與海外網紅進行合作，並積極尋求更多跨業種拓展電商市場的機會，擴大集團的市占率，受惠於傳統旺季來臨，美而快表示，第4季會維持上半年成長趨勢，明年也會比今年好。

網紅流量變現電商集團美而快公司今天舉行法人說明會，美而快自2018年轉型「品牌孵化平台」，美而快3年來培育超過30個網紅品牌，以「網紅」為核心去佈建全通路經營與銷售服務環境，藉由雙向搜尋的方式，找出網紅與商品的最佳適配性，透過電商平台、直播帶貨或一頁式團購等電商資源，並依照商品屬性進行銷售。

美而快表示，公司將網紅經濟與時尚電商概念結合，憑藉十年以上電商營運經歷，建立了設計、生產、行銷到物流完整的電商資源，及累積超過280萬會員數，協助擁有粉絲群眾的網紅KOL創立品牌，推出服飾、配件、美妝、居家、保養品等商品，用銷售轉換率將網紅流量變現，創造集團及網紅雙贏。

由於美而快轉型為「品牌孵化平台」，平均每三個月即可創立一個新網紅品牌，加速提升集團在流行時尚電商產業的市佔率，今年上半年歸屬母公司稅後盈餘0.39億元，每股盈餘達1.12元，創下歷年同期新高，累計前8月合併營收為18.08億元，年成長34.16%。

為全方位拓展電商版圖，美而快2020年開始布局生活用品，積極向外拓展如美妝保養品、鞋子、保健食品等非服飾類的商品，並於2021年推出UR生活選物自創品牌，由集團提供平台價購、物流，及數位行銷策略，網紅透過網路直播行銷模式，在粉絲頁推播，發揮自身帶貨力，帶動生活美學商品銷量大幅提升；生活選物在此波新冠肺炎疫情期間成長快速，上半年已佔整體營收比重約16％。

美而快表示，公司已從傳統的快時尚流行電商，轉變為全新時尚的電商品牌孵化平台，集團將持續發展網紅經濟，鎖定開拓東南亞市場，與海外網紅進行合作，並積極尋求更多跨業種拓展電商市場的機會，擴大集團的市占率，穩固電商女裝市場的領頭角色，促使品牌孵化、流量變現及數據分析精準行銷的核心價值獲得最大的發揮，創造更多的效益。

(時報資訊)