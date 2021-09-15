【時報記者郭鴻慧台北報導】大陸混凝土市場正經歷一波留強汰弱，大者恆強的態勢愈趨明顯，永固-KY(5546)指出，將全力鞏固領先者地位，更進一步擴大市場佔有率，今日完成人民幣2億元聯貸案簽約 ，資金將會用於擴充營運。

永固-KY表示，大陸政府在環保政策上愈趨嚴格，加上近一年混凝土價格處於低檔，造成小廠資金斷鏈相繼退出或出售，市場正經歷一波明顯的留強汰弱，訂單更集中在大型混凝土廠商，尤其是具備能取得指標性工程，且平均工期約2-3年長期合約能力的業者；而在大者恆強的態勢愈趨明顯下，不僅帶動公司業績成長，亦促成整併小廠的機會，永固-KY過去一年因此新增重慶泰宏站與重慶中興站，得推升整體產量外，亦增加供貨幅射範圍，市占率進一步擴大。

永固-KY此次完成人民幣2億元聯貸案，將用於持續擴充營運所需資金，以全力鞏固領先者地位。而本次聯貸案由永豐銀行統籌主辦兼管理銀行，其他參與銀行包括台灣土地銀行、彰銀商業銀行、第一商業銀行、廈門銀行與富邦華一銀行，為公司在大陸取得的第一筆銀行團貸款，此顯示公司多元化融資管道的開啟，具有重大的戰略意義。

永固-KY表示，公司初期將會鎖定新增的重慶泰宏站與中興站，作為擴增混凝土產量的優先廠站，其中泰宏站是公司目前唯一位於長江南岸的混凝土站，其輻射範圍與公司現有其他廠站，幾乎沒有重疊性，公司目標明年泰宏站與中興站的混凝土出貨量要提高一倍；此外，永固-KY亦將積極朝上游進行整合，旗下重慶國浩站，於8月初甫取得重慶市市場監督管理局核發之水泥生產許可證，未來隨著公司積極擴產，可生產上游水泥原料的國浩站，也將會是擴產規劃目標。

(時報資訊)

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