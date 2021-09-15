華為14日晚間向媒體公開了創辦人兼總裁任正非在華為中央研究院創新先鋒座談會上與部分科學家、專家、實習生的講話。面對美國近年的制裁，任正非坦言，華為從兩年前在混亂的驚恐中反應過來，形成今天的陣列。他並指出，華為在鴻蒙作業系統之外，還有備胎「歐拉」（Euler OS）操作系統，目前歐拉正在大踏步地前進，鎖定數位基礎設施的操作系統和生態。

歐拉是華為伺服器的操作系統，主要面向企業級Linux操作系統平台，被用於華為的雲服務和通信設備伺服器。任正非並表示，華為正在研究布局6G，希望能未雨綢繆先行占領專利的戰略高點。

東方財富網15日報導，任正非在座談會上表示，被美國打壓的這兩年，華為在人力資源政策從未變過，工資、獎金發放一切正常，職級的晉升、股票的配給等一切正常。公司不僅不混亂，反而是內部更加團結，吸引了更多的人才。

他強調，華為未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人，要國際接軌，並且薪資在當地國家要偏高，這樣才能吸引到最優秀的人才。任正非還提到了華為「歐拉」會戰。他認為，鴻蒙、歐拉任重道遠，還需更加努力。

報導稱，2021年上半年，華為銷售收入為人民幣3,204億元，年減29.43％。雖然被美國制裁，技術封鎖，但華為仍在頑強地活著。任正非表示，這兩年華為受美國的制裁，不再追求用最好的零組件造最好的產品，在科學合理的系統流量平衡的方法下，用合理的零組件也造出了高品質的產品，大大地改善了盈利能力。

(時報資訊)