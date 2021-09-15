振興五倍券官網（5000.gov.tw） 今天上線，網站除可綁定數位券、預約紙本券，並可一站式勾選八種加碼券，除好食券400萬份限綁定數位，先搶先贏外，其餘七種券778萬份由全民抽籤。

五倍券預計在9月22日數位綁訂、25日紙本預訂、10月8日啟用；各部會推出的加碼券共有八種，除好食券共400萬份免抽籤，只要綁定數位五倍券即可獲取，其餘包含藝Fun券、農遊券、國旅券、動滋券、客庄券、i原券以及地方創生券等都須登記抽籤。

各加碼券於10月11日起至11月5日每周進行抽籤，活動期間每周五晚間11時59分截止加碼券登記，週六0時以後登記者，將參加次一周抽籤活動。

各部會七種加碼券計778萬份提供抽籤，另外好食券直接提供數位綁定前400萬名免費獲得、農遊券58萬份則在第二階段另行抽籤發放，總計八種加碼券共將發出1,236萬份。

數位綁定部分，政委唐鳳指出，民眾可就行動支付、電子票證或信用卡擇一綁定，於所選擇數位支付業者頁面進行個人綁定，共同綁定含主綁人最多限五人，可至官網或超商事務機操作，若在官網操作，需準備共同綁定人健保卡或透過健保快易通進行認證，依步驟操作即可完成共同綁定。

個人數位綁定期間自9月22日至111年4月30日止，經綁定後不得變更；共同綁定期間，自9月22日至10月1日止，允許共同綁定人新增或退出，10月2日至10月6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。

紙本券領取部分，共有三種方式，民眾可選擇至官網或超商事務機預訂，官網預訂需使用讀卡機讀取健保卡或用健保快易通APP產生驗證碼做身分驗證後進行線上登記，超商預訂則需攜帶健保卡至超商事務機進行預訂，且可選擇於超商及藥妝店門市領取。此外，民眾自10月4日起可至中華郵政網站或以電話預約，10月12日起可至所選擇的郵局領取。

唐鳳指出，加碼券勾選方式與流程，不論民眾是否已完成五倍券紙本預訂或數位綁定，均可至官網直接勾選加碼券參與抽籤。此外，若於官網完成個人綁定、共同綁定或紙本預訂者，接續可於官網繼續勾選自己及共同綁定人參與抽籤的加碼券；若於超商事務機完成共同綁定者，可掃描超商小白單的QR Code，連結至五倍券官網，依序選擇自己及共同綁定人參與抽籤之加碼券種。

各部會加碼券將於10月11日至11月5日，採四周抽籤，每人每周最多中籤一次，四周最多可有四次中籤機會，每種券別僅可中一次；加碼券登記時間以每周五(10月8日起)截止，周六之後登記者參與次周抽籤；加碼券抽籤將分上、下午場次，上午10時30分中籤名單於當日下午5時於官網公告並發送通知簡訊，下午3時30分中籤名單，於隔天早上8時30分於官網公告並發送通知簡訊。

為鼓勵民眾綁定數位五倍券，經濟部加碼送好康，只要民眾綁定數位五倍券，前400萬名免抽籤即可獲得價值500元的好食券，此外可再取得數位券標章及專屬代碼，至店家消費有機會獲得優惠。

(時報資訊)