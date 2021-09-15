【時報記者郭鴻慧台北報導】高雄市地政局今(15)日舉行本年度第三季土地標售，共釋出20標24筆土地，總底價約15億元，共吸引96封標單競標，不過因標售現場臨時宣布第3標因故暫停標售，因此扣除該標號的一封投標後，實際共為95封標單，如此盛況已創下縣市合併以來的歷史最高標封數！20筆標的中，有2標無人投標，讓本季標售未能擊出全壘打，最終共18標土地順利脫標，脫標率達90%！整體溢價率為41.17%，市庫總進帳約21億元。

本次最驚人成果，為楠梓區援中段一小段296、297地號，839坪商三土地，共吸引14位投資人競標，最終由華雄建設以負責人劉文城名義，大手筆加價2.7億元，以每坪單價64.2萬元，總價5.3億元拿下，溢價率破百，高達104.5%，成為本季最高總價與溢價雙冠王！

此外，台灣房屋集團彙整高雄市地政局開發區土地標售紀錄，本季亦有多筆同樣超越同區段的歷史最高單價，除了楠梓援中段，其它包括鳳山保成段、小港孔鳳段等，均已改寫區段紀錄。

台灣房屋趨勢中心經理陳定中分析，受疫情影響，高雄第二季土地標售暫停開標，本次標售是繼3月份第一季標售後，睽違半年再度釋出多筆精華地，讓期待已久的投資人摩拳擦掌，競標熱度也更為激烈。原本熱度就高的高雄房市，受台積電擬設廠高雄議題不斷發酵，投資人跟著聞「積」起舞，在利多當道下，包括楠梓地區周邊的土地，都再度漲聲響起，部分地主暫時有封盤惜售的現象，投資人唯恐一地難求，遂把握本次標售機會，積極追價搶地卡位。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智分析，改寫高價紀錄的楠梓援中段土地，基地雙面臨大學29路及大學18街，近德中路，能快速連結至熱鬧的右昌商圈，基地地形雖不方正，但屬商業用地，使用強度高，仍有利規劃優質住宅或商業產品，目前周邊新大樓的房價，每坪最高已站穩2字頭。

(時報資訊)