為瞭解台灣長照服務缺口，工研院攜手南山人壽進行台灣長照產業白皮書暨調查。白皮書聚焦政府長照2.0政策實施後，銀髮族需求及產業量能的現狀盤點，進而建立第一個本土銀髮產業地圖，並對智慧長照產業趨勢提出了前瞻預判，期待透過產業與政府攜手合作，共創長照健康守護圈。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，隨著我國「長照2.0」政策上路，長照服務已逐漸形成新產業；另一方面，在AI人工智慧、5G、穿戴式裝置等新興科技發展下，銀髮產業未來將結合科技、物聯網，將被賦予更寬廣的定義，將傳統照護轉型為更有品質及效率的智慧照護。在高齡化進程加速下，預期國人的長照需求將在5至10年內有爆發性成長。工研院預估，台灣銀髮產業產值在2025年將達新台幣3.6兆元，潛在商機龐大。看好台灣廠商具ICT解決方案能量，有潛力成為外銷利器，應拓展智慧化、自動化的智慧醫療體系，以內需帶動外銷市場進行方案輸出，並逐步擴大內需經濟規模。

台灣銀髮族背負「長照開銷」與「家庭經濟」兩大重擔，根據行政院主計總處統計，2019年台灣有超過22%的家庭主要維持生計者為65歲以上成員，許多家庭仍靠銀髮族支撐財務收入。南山人壽代總經理范文偉表示，南山人壽長年關注高齡議題，面對快速膨脹的長照需求以及老年經濟壓力，致力推廣建立長照保障觀念，積極開發多元的長照險商品滿足國人所需。本次領先業界攜手工研院共同進行「台灣銀髮長照白皮書」，即是期待深入結合產業與研究的力量，前瞻台灣長照需求與趨勢，提出對國內長照產業的洞察，並為長照缺口提出解方，陪伴國人安心面對老化，因應長壽風險。

擔任計畫主持人的工研院產科國際所組長張慈映指出，2019年台灣需長照人口數達79.4萬人，2026年將快速增加至超過100萬人，銀髮長照需求將大量湧現。然而老化不只是健康、社福議題，需及時並且正確認知到銀髮潮的樣貌和影響範圍，政府及產業才能有適當的因應，對國內經濟發展亦是另一個契機。因此，工研院攜手南山人壽進行銀髮族長照服務供需調查，並由工研院協助篩選代表性廠商，先建立第一波名單，後續將再依據產業發展脈動，滾動收集並持續擴增廠商清單問題，逐步建立「台灣銀髮長照地圖」，期以需求出發，釐清台灣銀髮產業範疇，支援政府長照政策發展。

白皮書詳細分析了目前台灣樂齡族群（55歲以上）及（35歲至54歲）青壯族群在食、衣、住、行、育、樂、醫療健康及整合平台等生活面向上，對於長照產業的政府政策認知程度及需求現狀調查。數據顯示，對於政府長照2.0服務申請規範瞭解程度，兩族群皆近4成，其中在35-54歲青壯族填寫「完全不了解」與「不了解」的比重合計達48.2%，顯示在提高民眾了解長照政策上，未來仍有相當大努力空間。

在「未來使用長照服務時間」的調查上，根據白皮書，超過9成受訪民眾擔心未來老年照顧問題。「補助金額不足」、「服務時間少」與「服務人力不足」，被認為是最需要未來長照政策需要補足的三大項目。此外，55歲以上樂齡族與35-54歲青壯族皆預期9.8年或9.6年內，自己或家人即有可能需要使用長照服務需求，並預期5~10年內需求將會快速大量湧現；只有約5%的樂齡族及青壯族認為身體健康，未來不需要長照服務。

進一步詢問退休後的老年生活狀況，35-54歲年輕世代族認為在老年退休後，預期主要會遇到的問題或困擾有：居家安全（55.5%）、長期照顧（48.6%）、居家照顧（48.6%）等；而55歲以上中高樂齡族則以居家安全（54.1%）、長期照顧（43.6%）、家事清潔（40.5%）為主；顯示國人在現有的居家安全設施與長期照顧品質上信心不足。

問及「是否會願意使用付費服務來解決上述問題或困擾」，調查顯示困擾程度與付費意願高度相關，並且兩族群在「長期照顧」的付費意願皆高，凸顯擔憂家庭照護人力不足的困境。35-54歲青壯族願意付費的項目依次為：長期照顧（47.7%）、家事清潔（30.5%）、營養餐食（30.5%）為主；55歲以上樂齡族則以居家修繕（44.5%）、長期照顧（43.6%）、交通接送為主。

在「老年準備金規劃情形」的議題上，受訪者中有預留老年準備金者超過6成，從年齡上區分，35-54歲青壯族「（是）有準備」的比例為61.4%；而55歲以上樂齡族「（是）有準備」的比例為71.4%，提升10%，年長者對於老年生活更有危機意識，更加有感。

針對如何規劃準備金，調查發現不論是青壯族或是樂齡族，皆偏好透過購買醫療險、儲蓄、投資理財做準備；此外，調查也發現有近4成的青壯族群尚未開始準備老年生活預備金，原因是沒有足夠的收入可支配，亟待更加解方因應。

工研院解讀本次調查結果，認為面對台灣高齡化趨勢難以逆轉，因應十年內長照需求大量湧現，做好十年大計的準備，將是降低民眾擔心的最佳作法。可採取三策略：第一、善用各族群熟悉管道，協助民眾瞭解長照2.0各式方案；第二、因應可能需求，提早準備經濟、人力等各項方案解方；第三、瞭解長照2.0外的食衣住行育樂醫之生活需求方案。

此次調查也發現，需要長照服務與接受長照服務人數之落差待補足。依據衛福部資料，2019年臺灣需長照人口數達79.4 萬人，接受長照2.0服務人數達28.4萬人，新申請人數為18.2萬人，建議政府提早準備，兼顧以推動自費市場與政府長照政策合力滿足高齡需求。

展望未來，工研院指出，目前各國政府積極推動在宅老化政策，居家相關需求服務持續湧現，相較於以往僅聚焦在失能後的照護，如今則以「促進健康」為出發點，從健康預防與生活支援等類別切入，維持健康減緩老化並避免失能、以及維持日常生活品質的重點，相關產業未來成長可期。

(時報資訊)