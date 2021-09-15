蘋果發表會落幕，iPhone 13系列新品正式亮相，先前曾有分析師爆料，蘋果iPhone 13將支援低軌衛星通訊（LEO），讓用戶能夠在沒有4G或5G訊號時，仍可以打電話、傳訊息，豈料蘋果發表會上隻字未提低軌衛星通訊，也使原先外界揣測最可能受惠的企業Globalstar周二股價狂殺逾20%。

先前爆料指出，蘋果iPhone 13將搭載高通晶片，有望可支援衛星通訊，能讓用戶在接收不到4G、5G的情況下，仍能夠維持通訊品質，從技術和業務涵蓋來看，他認為，Globalstar是最有可能和蘋果合作的企業。

《巴隆周刊》報導，隨著消息曝光後，Globalstar從8月30日起，股價已經狂飆逾60%，然而蘋果發表會上，新款的iPhone問世，雖然在電池續航力和鏡頭方面都有升級，但似乎並沒有低軌衛星通訊的功能。

因此這也讓許多衛星股慘跌一片，Iridium Communications收跌3.5%或45.92美元、 AST SpaceMobile收跌5.4%或11.62美元，而在發表會前呼聲最高的Globalstar在發表會前已經跌約10%，隨著發表會未提及衛星通訊功能，終場則下跌24%或1.75美元。

(時報資訊)