【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】憂心中國大陸經濟成長趨緩，在旅遊與休閒族群走弱，以及英國通膨恐失控下，15日歐洲STOXX 600下挫，目前為467.05點，跌0.6點或0.13%。

　在疫情升溫與供應鏈中斷後，中國大陸8月消費品零售總額年增2.5%，遠低於預估值7%。

　旅遊與休閒類股是歐股中跌幅最大族群，跌幅約1.1%。澳門博弈股票暴跌，市場擔心中國大陸政府這次整頓將拿這些賭場開刀。

　快時尚業者Zara Inditex，因公布的財報顯示已接近疫前水準故漲1%，但瑞典的H&M卻因為季銷售量低於預期，因而下跌3%。

　英國富時100指數小幅走低，中型股跌0.2%，8月英國通膨已來到9年新高，恐有失控之虞。

(時報資訊)

#歐股

主要市場指數

紐約道瓊
34577.57 -292.06(0.84%)
05:19
S&P500
4443.05 -25.68(0.57%)
05:19
Nasdaq
15037.76 -67.82(0.45%)
05:16
費半指數
3449.39 -0.29(0.01%)
05:16
日經225
30511.71 -158.39(0.52%)
14:15
南韓KOSPI
3153.40 +4.57(0.15%)
17:01
香港恆生
25033.21 -469.02(1.84%)
16:08
上證指數
3656.22 -6.38(0.17%)
15:00
深圳成指
14536.31 -89.77(0.61%)
16:29
英國FTSE
7039.32 +5.26(0.07%)
18:41
法國CAC
6621.79 -31.18(0.47%)
18:41
德國DAX
15704.91 -18.08(0.11%)
18:41

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