【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】憂心中國大陸經濟成長趨緩，在旅遊與休閒族群走弱，以及英國通膨恐失控下，15日歐洲STOXX 600下挫，目前為467.05點，跌0.6點或0.13%。
在疫情升溫與供應鏈中斷後，中國大陸8月消費品零售總額年增2.5%，遠低於預估值7%。
旅遊與休閒類股是歐股中跌幅最大族群，跌幅約1.1%。澳門博弈股票暴跌，市場擔心中國大陸政府這次整頓將拿這些賭場開刀。
快時尚業者Zara Inditex，因公布的財報顯示已接近疫前水準故漲1%，但瑞典的H&M卻因為季銷售量低於預期，因而下跌3%。
英國富時100指數小幅走低，中型股跌0.2%，8月英國通膨已來到9年新高，恐有失控之虞。
(時報資訊)
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