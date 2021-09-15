【時報記者張漢綺台北報導】渡過上半年虧損困境，中揚光(6668)下半年營運可望回穩！隨著非手機產品佈局發酵，且模具產品比重拉升，中揚光副總經理施郁祥表示，下半年營運會比上半年好，公司將努力全年轉虧為盈。

中揚光今天舉行線上法說會，中揚光以生產手機鏡片整組模具、模具的模仁及模座起家，之後再切入光學鏡頭及鏡片代工領域，包括：手機塑膠鏡頭及鏡片，目前手機鏡頭代工客戶為大陸及韓系廠商，公司亦轉投資以生產車載、投影機、安控及客製化光學鏡頭的紘立光電，持股約68.45%。

就上半年各產品來看，模具佔營收比重為21%，模仁佔22%，透明鏡片(白物)約佔16%，鏡頭約佔14%，紘立鏡頭約佔12%，模座佔6%，模造鏡片約1%，其他約佔8%。

受到智慧型手機市況不佳影響，中揚光今年上半年營運陷入虧損，上半年稅後虧損為5044萬元，每股淨損為0.74元；累計前8月合併營收為9.29億元，年減19.89%，渡過上半年虧損谷底，中揚光預期，下半年營運可望逐步回穩。

在非手機產品部分，中揚光主要佈局車載鏡頭、安控、AR/VR、內視鏡及投影機等，其中車載鏡頭方面，中揚光車載鏡頭主要供應前裝市場，是Tier2供應商，後裝市場上比重很低，主要著力在品牌廠。

就各產品月產能來看，根據中揚光規畫，模造月產能20萬到30萬顆，下半年計畫達到60萬顆，鏡頭代工月產上看1000萬顆、模具1.2萬隻、模具120套，非手機則上看60萬。

為因應未來發展，中揚光辦理現金增資5億元，主要用於東莞廠擴產，中揚光表示，斥資人民幣1350萬元取得大陸東莞土地，總投資額為人民幣2億元，預計年底前完成建廠規畫，盼2024年量產，屆時將舊廠線將遷入，新廠將同時生產模具及鏡頭產品。

台灣彰化部分，中揚光今年初以3.88億元購入彰化市土地約2366坪，建置台中總部、台灣第二座生產據點，除鏡頭組裝需求，也因應子公司紘立訂單成長，將作為未來10年在台灣發展的腹地。

施郁祥表示，車用、安控及投影機新產品可望自今年第4季陸續開始貢獻，目前營收已逐步回溫，若毛利較好的模具比重拉高，下半年毛利率有機會攀升，下半年營運會比上半年好，希望力拚全年轉虧為盈。

(時報資訊)

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