中國大陸地區實施能耗雙控政策，限制七大產業企業煤、電用量，9月份廣西水泥減產600萬噸，雲南9月份水泥產量更要在8月份產量基礎上壓減80%以上。在「供緊需旺」下，大陸部分地區水泥價格在9月已調漲了三、四次，平均上漲幅度超過一成。

市場預期，能耗雙控政策，將對國內西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)第四季產銷有影響。

不過，西進水泥廠表示，旺季限電、限煤，供緊需旺，水泥價格推升的力道會增強，水泥廠的獲利反而會大幅度成長。

水泥廠以2010年下半年的市場為例，受到大陸十一五末期能耗減排壓力，各地政府對水泥等高能耗行業進行不同程度的限電。由此，水泥價格在需求旺盛而供給受限的背景下，自7月起大幅上漲，2010年下半年高點較7月低點漲幅在20%以上。價格的大幅抬升進一步增厚水泥龍頭企業利潤，從而推動股價上漲，華潤、華新等中國前十大水泥廠的股價，期間漲幅達3倍以上。

主要大陸市場營業區域在兩廣、四川及貴州西南等地的台泥指出，如果目前9月限產限電政策延續至第四季度，一定會對第四季的產銷有影響，但因各地區具體限制及政令發布時程或有不一，具體產銷數量現尚未能估算。

大陸市場水泥營收占整體營運6成以上的亞泥、信大水泥，當地營業區域所在的華中地區、南京地區，目前雖還未傳出將限縮多少的水泥產量；不過，亞泥、信大水泥指出，由於下半年是大陸水泥市場的營運旺季，能耗雙控政策對亞泥中國、信大南京水泥廠9月的營收一定會受到衝擊，至於幅度多大，則要等當地政府公告執行細節才能估算。

不過，西進水泥廠認為，能耗雙控政策實施，水泥價格勢必繼續上漲，如以過往的經驗，反而有利水泥廠的獲利提升。

目前，大陸華東、華中、華南等所有地區的水泥價格，從進入旺季的8月開始，已陸續調漲，9月又有2、3波的漲價，西進水泥廠預期，在漲價效應下，第四季大陸市場的營運，肯定會衝高到今年的單季高峰。

(時報資訊)

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