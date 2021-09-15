【時報記者任珮云台北報導】紡拓會規劃推出2021年台北紡織線上型錄展「TITAS Virtual 2021」，打造零接觸商機。為主動出擊接軌國際，TITAS將自9月17日起推出第四波的「智慧紡織及智慧製造」主題活動，聚焦參展商精選產品，跳脫時間及空間的展示，加上國際專業媒體虛實管道的強力宣傳下，提升台灣優質產品的曝光度，增進供需雙方的媒合商機。

本次展現二大精選主題：「智慧紡織」包括可監控量測體溫、呼吸、心跳、動作的穿戴式智慧紡織品；「智慧製造」包括自動化紡織/縫製設備、各式打版、模擬軟體等智慧製造設備。凡是有興趣的業者及買主只要點擊「智慧紡織及智慧製造線上型錄」專區，即可一覽產品圖片及資訊，快速有效地尋找所需產品。

紡織產業在5G、智慧聯網和人工智慧等新科技的帶動下，跨域整合讓智慧紡織品所應用的範疇和市場領域更加廣泛。「智慧紡織」是一專門的技術領域，其關鍵領域涉及醫療保健、運動健身、安全防護等，以及跨越至不同潛在應用領域，如可穿戴設備、動作捕捉、體感衣和輔助衣等產品組合。根據英國市調公司IDTechEx預測，智慧紡織品的市場規模在2023年前超過13億美元，代表著智慧紡織品擁有宏觀的發展前景。將紡織品的舒適性、觸感和外觀與電子產品的功能性、連接性和智慧性相結合，將創造無遠弗屆的發展潛力。

當邁入工業4.0時代，「智慧製造」成為產業革命重點，透過物聯網、雲端運算、大數據及人工智慧等應用緊密結合，顛覆傳統製造，創造高度客製化、智慧化及服務化的商業模式，以因應多變的市場需求。紡織業在迎合全球品牌要求少量多樣及交期短需求的同時，積極在供應鏈製程及工序上朝往智慧化和數位化發展，尤其在紡織及縫製設備自動化、CAD/CAM等方面，透過自動化、智慧化管理，可提升產能及效率，達到精實生產，有效降低浪費，成就永續經營之目標。

(時報資訊)