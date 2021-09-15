【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國零售業的搶人大戰愈演愈烈，開出的薪資也越來越高，亞馬遜高層周二表示，該公司在美國的平均起薪已經提高到每小時18美元以上，並計畫再招聘12.5萬名倉庫和運輸工人，以滿足營運成長需求。

自5月以來，這家全球最大線上零售商的平均時薪已經從17美元左右一路拉升。亞馬遜配送服務部門（Amazon Delivery Services）副總裁Dave Bozeman表示，在某些據點，該公司提供3,000美元的簽約獎金，是4個月前的3倍之高。

隨著經濟重啟，不斷提高薪資的現象凸顯出大型雇主多麼急於在美國日益吃緊的勞動力市場上吸引人力上門。

這名亞馬遜高層表示，亞馬遜最新的加薪行動，是因為搶人大戰實在太過激烈。亞馬遜並未給出確切數字，但以時薪17美元來看，加薪1美元相當於調薪約6%。

亞馬遜是美國第二大民間雇主，其在2018年設定的最低薪資為每小時15美元。

美國最大民間雇主沃爾瑪（Walmart）最近宣稱其平均時薪為16.40美元，而零售連鎖藥妝店Walgreens Boots Alliance Inc則宣布最低薪資將在10月調升至每小時15美元。

美國最大連鎖超市集團克羅格（Kroger）執行長Rodney McMullen周二接受媒體訪問時則表示，現在該公司最大的挑戰之一就是缺人，還有約2萬個職缺急待填補。

Bozeman表示亞馬遜將維持時薪為15美元的基本工資，其他像是資助員工的大學學費，以及在某些地方高達22.50美元的起薪等福利，讓亞馬遜在同行間脫穎而出。

在談到招聘12.5萬名倉庫和運輸工人時，Bozeman表示這些人將幫助公司趕上成長步伐。亞馬遜表示會盡快填補這些全職和兼職職缺，但沒有提供時間表。

(時報資訊)