金融壽險業者不動產策略轉向，有別於過去幾年積極投入土地及地上權開發，今年在投資與自用雙重需求下，大舉投入商辦、廠辦產品，布局也有南移趨勢。信義全球資產統計，今年前八月金融壽險業對於商用不動產總投資金額256億元，已超越2018、2019全年年規模，為近五年次高。

今年迄今，金融壽險業者投資商用不動產以辦公、廠辦為大宗，台北市仍占大宗，占了整體規模的六成，又以松山、內湖為主，整棟交易包括新光人壽以92.88億元買下中華開發大樓，看準都更危老重建效益，短期將規劃為自用；三商美邦人壽以34億元買下今年才拿到使照的「華固智富中心大樓」整棟，未來將做為企業總部；中國信託資產以22.13億元取得國瑞集團台北總部整棟。

信義全球資產總經理柯宏安指出，過去幾年壽險業積極轉向購入土地、地上權進行開發打造收益型商辦或複合式商用產品，但在大型土地或地上權較少釋出下，今年壽險與金融業共十件投資案，其中八件為商辦、廠辦，以具有長期租金收益產品較受青睞，相較去年同期，整體交易規模約減少15％。

由於台北地區有較高租金投報率的標的難尋，壽險與金融業對於收益型產品的投資策略，開始有由北往南移的趨勢，最值得關注的是新竹，今年就有新光人壽以56.4億元買下「萊恩廣場」、中國人壽以23.25億元買下「雲智匯」21至30樓等二件大型交易。

柯宏安表示，新竹因有在高科技產業的擴張需求驅動，加上高鐵及大型建設與產業園區逐步到位利多，今年壽險業在新竹投資金額達約80億元，占整體交易三成，創下壽險金融業在新竹商用不動產投資規模的歷史新高。

(時報資訊)