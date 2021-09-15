【時報記者任珮云台北報導】看好後疫情時代社群電商商機，中信金(2891)旗下中信銀行攜手臺灣社群賣家系統領導廠商程澈科技，即日起推出「賣家貸財金」線上申貸服務，這是繼今年6月領先市場、於「Buy+1」社群賣家系統推出「社群購物Pay」線上付款服務後，再次提供賣家更快速便利的金融服務，賣家只要同意授權，系統可直接使用社群銷售交易數據做為財力證明，最快3分鐘核貸撥款、金額最高新臺幣300萬元，快速解決賣家資金週轉需求。

中國信託銀行指出，臺灣有近130萬社群賣家，其中近6成的賣家須自行代墊貨款，經常急需週轉金，卻因難以提供銀行認可的財力證明，無法快速取得資金。即日起只要是註冊「Buy+1」滿6個月（含）的賣家，就可使用「賣家貸財金」線上申貸服務，賣家申貸時只要授權同意，系統自動帶入程澈科技整合Facebook、LINE及Telegram等社群銷售的交易數據庫，搭配中信銀行風險分析師及數據科學家共同研發的大數據模型，透過AI自動徵審技術，最快3分鐘可核貸撥款，額度最高新臺幣300萬元，前兩期年利率只要0.88%，以貸款新臺幣10萬元、7年期試算，月付本金加利息金額只要新臺幣1,228元起，每日還款金額不到新臺幣50元。

程澈科技執行長古偉君表示，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，社群電商商機明顯成長，今年6、7月社群賣家申請數較去年同期大幅成長90%，預期未來社群電商交易額可再成長15%。程澈科技近期也推出「擺擺會員APP」，系統會自動通知消費者訂單成立，賣家也能通知消費者訂單資訊、付款及物流追蹤等資訊，賣家使用後業績相較去年同期成長逾5成，更將推出訊息功能，讓賣家經營賣場更為便利。

(時報資訊)

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