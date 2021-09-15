【時報記者任珮云台北報導】8月不論台股或全球股市都出現明顯震盪，但並未影響投資人對台股的投資意願，甚至加碼買進挺台股，根據投信投顧公會最新公布資料顯示，8月份投信發行基金包括台股基金與台股平衡型基金，在基金規模、定時定額扣款人數、定時定額扣款金額上，全數呈現正成長，反觀海外股票基金同期不增反減，明顯出現「內熱外冷」投資氣氛。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，對台股走勢而言，儘管近期融資變化加深台股於高檔區間的震盪幅度，然而持續上修的企業獲利，使台股本益比更具投資吸引力，加上感恩節與聖誕備貨潮即將來臨，預期在終端消費需求的驅動之下，將推升消費性電子類股、傳產製造業與航運類股的企業獲利動能，並進一步挹注股價表現，因此當行情出現震盪時，往往吸引逢低進場布局的投資人。

至於國際市場對於台股的影響，廖炳焜說明，從美國企業獲利面來看屬正面幫助，S&P500企業第二季財報獲利將大幅上修至年增97%，顯示經濟動能持續處於強勁復甦階段，儘管聯準會暗示於年底進行縮減購債計劃的可行性，但市場共識最快於2023年才有可能步入升息階段的時程不變，代表即使購債逐步縮減，市場仍具備充裕的資金動能，配合全球暢旺的終端需求，可望持續為台灣出口與企業獲利提供支撐。

根據統計，8月份台股基金規模3587.95億元，規模單月增加46.3億元，定期定額金額月增幅更高達4.24%，台股平衡型基金同期定期定額金額也有1.5%的增幅，但海外股票基金同期扣款金額反而減少3%，整體規模單月也下降28.04億元至4379.72億元。

保德信投信表示，事實上，整個8月全球股市呈現震盪中走高，美股S&P500指數與MSCI世界指數的漲幅分別為2.9%與2.35%，那斯達克指數更是大漲4%之多，相較同期台股1.41%的漲勢更凌厲，不過看好台股企業獲利持續調升，且經濟基本面展望成長趨勢未變，震盪的行情反而帶動整體台股投資買氣增溫。

(時報資訊)