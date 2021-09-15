電子熱門股近期因台股量縮、多遭遇回檔壓力，但股價整理過後，亮眼基本面並未改變，中信投顧賦予世界（5347）「優於大盤」投資評等，強調目前供需仍吃緊，並未出現鬆動跡象，推測合理股價估值升至181元。

中信投顧指出，由於世界的訂單能見度仍達五個月，且目前到2021年底訂單都沒有變動，因此，世界經營管理階層維持8月初法說會觀點，認為客戶第三季對晶圓需求持續增加，預估單季營收115至119億元，毛利率44～46％、營業利益率32.5～34.5％看法不變。

法人指出，雖然目前不確定是否再度調漲晶圓代工價格，但因世界桃園三廠的每月8,000片新產能陸續開出加入營運，細線寬產能比重提升，整體單位售價將持續成長，預估世界第四季營收將再創新高。

中信投顧說明，放眼2022年營運，由於5G與高解析度等趨勢帶動相關IC對8吋產能需求持續成長，雖然有季節性與庫存調整狀況，但在全球8吋產能供給增加有限下，長期將呈現供不應求狀況，晶圓代工廠也將維持較高產能利用率。

不過，中信投顧也提醒，雖然產業供需吃緊狀況仍未改變、持續看好世界2022年營運表現，但考量近月以來股價已漸反映利多，潛在上漲空間也逐漸減少。

(時報資訊)