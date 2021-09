【時報-台北電】志強-KY(6768)公告本集團越南區工廠暫停營運期間延長。

志強-KY子公司Chi Hung Co., Ltd.(志雄)、Dai Hoa Co., Ltd.(大華)、Can Sports Vietnam Co., Ltd.(志寧)、All Wells International Co., Ltd.(志中)、August Sports Co., Ltd.(大河),為配合當地政府防疫要求,志雄、大華、志寧、志中、大河公司再次延長暫停營運期間,具體復工日期及復工計畫將配合政府相關措施要求辦理。具體復工日期將即時發佈重大訊息公告。

志強-KY持續加強各項防疫措施,並依據各公司當地省政府研議的階段式逐步復工方案規劃辦理復工計畫,例如規劃來自「綠區」且已接種至少1劑疫苗和病毒檢測陰性的勞工採取分流排班方式進廠復工等措施。(編輯整理:葉時安)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意