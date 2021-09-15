台灣正在迅速老化，2025年65歲以上人口將逾20％，南山人壽預估，未來5到10年國人長期照護需求將大爆發，但長照人力不足、政府長照2.0是有限額與限時，若要自費補足長照缺口，目前長照險投保率只有4％，遠低於癌險、重大傷病險60~70％的投保率。

南山人壽代總經理范文偉表示，南山人壽期許要成為台灣長照領域的最佳保險公司，只賣真正定義的「長照險」保單，今年上半年壽險長照險新契約保費12.4億元，南山人壽就有6.3億元，市占率逾50％，南山亦與工研院攜手率先發表業界第一本長照白皮書，希望透過數據分析，了解民眾長照缺口與需求，結合長照產業及資訊，協助建構長照安全網。

范文偉指出，國人平均餘命延長到81.3歲，但不健康需要照顧的年期即也長達8年以上，台灣現在是老得比其他國家快、老人比年輕人多、老人還要負擔家計比率亦高，延生出三大風險，即高齡風險、疾病或傷害風險及長照風險。

若65歲退休後，每個月要3.5萬元生活費，活逾81歲，范文偉說，大約要準備700萬元的退休金，這還不包括醫療費用，這是高齡缺錢的風險；65歲以上長者一年平均需要8~10萬元的醫療支出，若沒有準備，就是高齡疾病與意外的風險；若不幸需要長照，一個外籍看護加上相關費用一個月約3萬元，平均照護8年多，就是需要300~400萬元，這是長照費用不足的風險。

依據工研院調查，受訪民眾有逾66％沒有長照相關規畫，不到2成的人有自信自己的長照預算充足。

南山人壽資深副總陳維新表示，南山的長照險連續七年市占率第一，累積長照保戶數約28萬人，光是2019年到2021年6月，南山長照險共2,200件理賠案，合計理賠金額3.5億元工研院調查，35~54歲受訪者願意花6,152元準備長照，但南山以其承保案例發現，實際上保戶平均投保保費僅3千元；反而是55歲以上 受訪者願意付6,970元，實際保費7,700元，最接近；而問卷顯示長照平均每月要花費3~3.5萬元，但長照實際保障平均僅2.3萬元，即還有很大的落差。

南山人壽強調自家有七張長照保單，有身故保本、自益型、定期險等，未來網頁上亦會有長照專區「樂齡好靠山」，提供相關長照資訊，及結合長照相關廠商，從預防到居家照護等，讓保戶在有需求時不會慌。

(時報資訊)