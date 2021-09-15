【時報-台北電】山隆(2616)總經理林財源退休，自110年9月16日起生效，總經理職務暫由董事長鄭人豪暫代，新任總經理待審計委員會及董事會通過後另行公告。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

#山隆 #油電燃氣 #總經理

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀