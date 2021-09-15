時代力量立法委員邱顯智、王婉諭及OURs都市改革專業者組織祕書長彭揚凱今舉行記者會，呼籲盡速排審囤房稅相關法案修法。（林縉明攝） 不受疫情影響，今年房市買氣仍高漲，弔詭的是空閒住宅數從123萬上升到166萬戶，創下歷史新高，相當於在台灣每6戶就有1戶的空閒住宅。時代力量立法院黨團今呼籲，政府應定期公開持有十戶以上個人及家戶所擁有房屋總數，同時，盡速排審囤房稅相關法案。

時代力量立法委員邱顯智、王婉諭及OURs都市改革專業者組織祕書長彭揚凱今舉行記者會，說明房價及囤房情形。邱顯智表示，根據591新建案Q2統計資料及國泰房地產指數Q2皆顯示，全台房價與上季相比微漲2％。六都除台中市，可能成交價均較上一季微幅成長0.18％到2.19％不等，新竹縣市則達5.07％。

房價上漲的原因除了剛性需求增加外，還受到營造工程指數和資金行情影響。最弔詭的是，台灣房價越高、空閒空屋卻越來越多；根據主計總處歷次的10年空屋普查，從2000、2010到2020年，空閒住宅數從123萬上升到155萬再到了歷史新高的166萬，相當於在台灣每6戶就有1戶的空閒住宅。

王婉諭說，持有非自住房之總人數從2015年的33萬6千人，成長至2021年的50萬2千人，而非自住者總持有房屋戶數則從54萬6千戶，成長至69萬7千戶等，顯示越來越多人持有非自住房屋，且持有的總數越來越多，台灣的住宅呈現集中化的趨勢

彭揚凱也提到，空屋與囤房有同步上升的趨勢，而且越多屋的持有者，持有空屋比例越高，1至3房者持有的住宅空屋率為10.39％、4至9房為16.23％，10房以上為18.74％，且法人囤房空置的狀況還更加嚴重。這些數據都與過去政府宣稱「都是一屋者在空置房屋，且多為窳陋住宅或祖厝」的說法嚴重矛盾。

時力黨團呼籲，政府應將超過五年餘屋數及非自住家戶歸戶歷史資料公開上網，並定期公開持有十戶以上之個人及家戶所擁有房屋總數；囤房稅修法更是刻不容緩，立法院目前已有個版本的囤房稅相關法案，希望新會期盡快排審，同時行政院也應盡速研擬院版囤房稅法案。

(時報資訊)