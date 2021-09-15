【時報記者任珮云台北報導】星展銀行台北分行與電子零組件通路服務商文曄(3036)攜手，簽署3年期美金3千萬元「永續連結貸款」，此案件為星展與文曄科技建立多年深厚客戶關係之另一里程碑，也是星展銀行台北分行今年繼與緯創(3231)簽署之永續連結貸款後，再一新增個案。星展銀期盼將綠色融資概念深植於更多台灣企業DNA當中，共同響應永續發展。

星展集團強化「負責任的銀行業務」的永續發展主軸，到2024年預計將投入超過新臺幣一兆元規模，推動發展可再生能源和綠色金融，協助企業將永續納入企業整體業務發展策略。星展銀行台北分行將在為期3年的貸款期間內，追蹤文曄科技相關永續表現，包括溫室氣體排放，用水量以及公司治理評鑑等項目，視達成程度提供優惠的貸款利率，以鼓勵企業長期發展永續。

文曄科技成立於1993年，是亞太地區第二大半導體零組件通路服務領導廠商，代理全球一流半導體原廠逾70家，服務客戶超過8,000 家。曾榮獲英國金融時報評選為2021年前500大亞太地區高成長企業。今年4月底，文曄亦首度進入由台灣證券交易所公布的上市櫃公司治理評鑑前5％，說明其在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等方面獲得肯定。

文曄科技除與星展銀行台北分行簽署永續連結貸款外，星展銀行（台灣）亦提供文曄科技數位創新之金融服務，以星展應收帳款整合式報表服務（ENCORE）協助其利用自動化整合報表，結合內部帳務管理資訊系統自動沖銷應收帳款，以減少人工對帳、沖銷所需的成本，並提升財務管理效率。

日前星展集團與台塑河靜（開曼）有限公司已簽署3年期2億美元（約56億元新臺幣）「永續指數連結貸款」，不僅是台塑河靜（開曼）首筆永續貸款案，也顯示星展在永續領域的多年耕耘，已深獲各地區客戶肯定。另外，星展銀行台北分行至今也已與多名客戶簽署永續連結貸款商品，協助其發展永續，包括2019年與友達光電簽署3年期新臺幣20億元「永續指數連結貸款」，為全台首創連結國際永續指數的企業貸款。2021年再與全球資訊產品供應商緯創資通，簽署2年期新臺幣10億元「永續連結貸款」，加上本次與文曄科技之案件簽署，已協助多家台灣企業邁向永續。

(時報資訊)

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