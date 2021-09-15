【時報記者沈培華台北報導】中鋼(2002)今日開出10月份及第四季內銷盤價，如預期開平高盤，平均調幅為1.32%。其中，月盤產品包括大宗底材一般熱軋等均為平盤，僅電磁鋼捲每噸漲500元，季盤產品包括鋼板、汽車料、熱浸鍍鋅鋼捲皆漲每公噸1500元，僅棒線漲幅在0元至1000元。

中鋼表示，時序邁入第四季鋼鐵傳統旺季，原預期終端需求可持續增溫，然部分地區如東南亞受疫情衝擊，加以全球物流嚴重受阻，導致下游產銷動能趨緩，需求可能遞延釋出。中鋼公司秉持一貫「穩健、衡平、合宜」訂價原則，分別考量各項月、季盤產品的市場供需及價格水平，兼顧原料成本、匯率走勢，適度接軌國際行情，決議10月份及第四季全產品基價平均調幅為1.32%。

中鋼期透過此次盤價溫和調整，提振下游接單動能，蓄積國內用鋼產業轉型升級能量，並結合產官學研各界資源，共同面對全球碳中和趨勢下的變革與挑戰。

中鋼指出，受各國環保減碳政策及鋼廠歲修等影響，鋼鐵供給面持續緊俏，中國大陸配合明年2月北京冬奧舉辦，同時厲行碳達峰及碳中和政策，嚴控粗鋼產量，下半年減產總目標達6,000萬噸，搭配取消鋼材出口退稅等「保供穩價」措施，抑制鋼材出口優先供應內需。

國際鋼價方面，美國鋼價迭創新高，當地熱軋流通價格突破2,100美元、冷軋逼近2,400美元，另預期歐盟、美國將於今年11月前就232鋼鋁關稅改以配額方式實施，有利歐洲鋼材銷美，可望推升歐洲鋼價。日本製鐵與豐田汽車「集購價格」終於達成協議，下半年度(2021.10~2022.03)鋼材每公噸調漲2萬日圓(182美元)，漲幅達10年來之最。原料部分，近期鐵礦價格雖有所回落，但國際強冶金煤受中國對澳煤禁令，以及蒙古疫情阻礙煤礦供應影響，大漲至每公噸350美元以上，創下10年來新高。此外，各項煉鋼副原料如電解錳、合金鐵等供應短缺且成本不斷攀升，整體原料成本仍處高檔，加上運費高漲，支撐國際鋼價穩健運行。

此外，在全球碳中和的大趨勢下，主要先進國家已積極推動碳權交易機制並研擬課徵碳稅、碳費計畫，預告全球「高鋼價時代」儼然成形。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意