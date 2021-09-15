德翔海運看好後市，持續加碼新造船、新開航線，26日將新開中國-紐西蘭航線，接著30日重返太平洋航線，開出中國-加拿大溫哥華快送航線。

德翔向中船黃埔文沖船舶公司訂造的第二艘2,700TEU貨櫃輪，15日在德翔台北總部及文沖船廠舉行線上命名交船典禮，由招商局港口華南營運中心首席執行官劉彬夫人黃鵠命名為「德翔胡志明」輪，交船後將投入華中北-澳洲快線服務。

德翔胡志明輪交船掛港次序為青島－上海－南沙－雪梨－墨爾本－布里斯班－青島，航程共42天，每週1班，搭配目前的CAT航線(掛港次序為寧波－上海－蛇口－高雄－墨爾本－雪梨－布里斯班－高雄－寧波)，提供從華中華南出口至澳洲週雙班快速的直航服務。

連同已完成購買的現成船「德翔杜拜」輪可裝載6,310TEU，預計22日於韓國交船，將投入華中北-澳洲快線服務。

德翔董事會另追加訂造4艘馬尾2,900TEU貨櫃船，新開中國-紐西蘭航線、中國-加拿大航線，預定2023年6月起陸續交船，簽約儀式也於15日在德翔台北總部舉行。

總計，德翔目前經營航線達50條，營運船隊47艘。連同9月新交船德翔胡志明輪、德翔杜拜輪，自有船艘數將達25艘，若加計已購入的現成船但尚未交船、建造中船舶，到2024年自有貨櫃輪將達46艘。

除了積極擴充船舶運力，德翔也逐步提高自有櫃比例，降低營運成本，9月將交付新造櫃18,100TEU，為了滿足業績成長需求，擬再增加17,000TEU，造櫃與租櫃皆有規畫並以HQ為主，總營運貨櫃量將達261,000TEU。在全球運能與貨櫃供應吃緊之際，新船與新櫃將為下半年營運成長增加動能。

另在航線佈局，德翔將於26日開闢中國-紐西蘭航線，自營投入可裝載1,800TEU全貨櫃輪，提供客戶華北／華中／華南直航紐西蘭之間的快船運送服務。

值得注意的是，德翔將重啟跨太平洋航線，預計30日開闢中國直航加拿大溫哥華的快船運送服務，由德翔自營投入可裝載1,800TEU全貨櫃輪。

(時報資訊)