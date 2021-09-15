公平會15日委員會認定台北市私立及第文理短期補習班使用競爭對手事業的名稱作為關鍵字廣告，並在關鍵字廣告標題將「立功」與「三元」併列呈現「立功─首選三元補習班」、「考取立功─首選三元補習班」，為榨取他人努力成果之顯失公平行為，且足以影響交易秩序，違反《公平法》第25條規定，處10萬元罰鍰。

公平會調查發現，「立功」為競爭對手事業的商標，及第補習班購買「立功」作為關鍵字刊登廣告，容易使網路使用者產生立功補習班與及第補習班經營維護的「三元及第文教機構」網站所列載的補習班是屬於同一來源或關係企業的錯誤印象。如果消費者因為混淆或在不知情的情況下，點擊關鍵字廣告，就會被攔截並導向及第補習班負責經營維護的「三元及第文教機構」網站，進而減少立功補習班接觸潛在客戶的機會，並減損「立功」事業名稱背後所蘊含的經濟利益，足以影響醫護執照補習教育市場的交易秩序。

公平會呼籲，廣告主無論是自行管理或透過代理商刊登關鍵字廣告，除應充分瞭解與廣告平臺簽署相關規範內容外，在使用關鍵字廣告「插入式」功能時，應在廣告對外露出前，先檢視注意廣告群組內的關鍵字字詞是否包含競爭事業名稱，避免關鍵字廣告將事業名稱併列呈現而有觸法的疑慮。

(時報資訊)