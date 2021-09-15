【時報-台北電】鄉林(5531)9月16日召開線上法人說明會，說明公司營運及財務狀況。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#鄉林 #營建股 #線上法說

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀