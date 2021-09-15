【時報記者林資傑台北報導】全台疫情在警戒降級以來持續趨穩，因應餐飲內用解禁、外帶外送業績降溫，包括晶華(2707)旗下台北晶華、寒舍(2739)旗下寒舍艾美及台北喜來登、台北遠東香格里拉、台北君悅等館內自助餐廳陸續恢復營運，並祭出優惠促銷吸引顧客回流，盼加速餐飲營收回溫。

寒舍鑑於信義區人潮回流較快，旗下寒舍艾美館內「探索廚房」改採現點現做、單人份餐點、專人送餐方式，於8月24日以降載方式率先重啟營運，開放午餐及晚餐2餐期。1樓的巧克光廊同步恢復營運，販售原在「美麗廚房」銷售的餐盒、甜點、麵包等熱門商品。

而台北喜來登館內的「十二廚」，則將於明（16）日重啟營運，同樣開放午餐及晚餐2餐期，改採現點現做、單人份餐點、專人送餐方式，外帶外送服務亦持續。而「探索廚房」與「十二廚」，均祭出持去年ITF旅展禮券用餐，可用票面價值1.2倍折抵餐費方式回饋。

台北遠東香格里拉館內的「遠東Cafe」自3日起於每周五、六、日恢復營運，提供午餐、晚餐、下午茶及晚晚餐時段，12大主題餐台取餐改採廚師服務以減少接觸、維持桌間社交距離，並祭出用餐即贈送75折餐券的限量來店禮。

台北晶華館內被稱為「天下第一廳」的(木百)麗廳，自今（15）日起以全區開放自取方式恢復營運，提供三餐及下午茶全時段供餐服務，除執行高規格防疫措施外，亦因應中秋連假倒數而推出「全球夯肉宴」，採加料加量不加價方式回饋顧客。

而台北君悅酒店館內「凱菲屋」自6月底換裝為「凱菲市集」，以十大主題餐台提供專人現做的外帶外送服務，並與線上購物網聯合銷售，目前預計10月恢復「凱菲屋」型態重啟營運。

(時報資訊)