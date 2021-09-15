2021年即將進入最後一季，回顧今年投資市場最火紅關鍵字就是ESG，次世代ESG趨勢的低碳經濟（Low-Carbon Economy；LCE）也趁勢崛起，因應後疫情時代形成波動金融環境，也激起永續投資需求，結合「綠化」與「多元化」的資產配置，透過多重資產組合，可望展現追漲抗跌的能力，報酬表現攻守兼具，成為兼顧「公益」與「收益」的低碳投資目標。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，永續投資當道，企業積極落實ESG趨勢，近期聯邦銀行與太陽能綠電品牌廠攜手發行具有環保材質及虛擬卡技術的「綠卡」信用卡後，推廣綠色永續理念為最重要的使命。聯邦投信為提供投資人有效的投資解決方案，透過股債資產配置、採用ESG評級與碳排指標等嚴格審查標準以及精準投組建構，打造「愛地球」商品。

聯邦投信指出，自從ESG基金「禁漂綠」監理規範出爐後，聯邦投信完善符合八大資訊揭露事項審查監理原則，順利推出聯邦低碳目標多重資產基金，並已正式獲准募集，由彰銀擔任基金保管機構，聯邦及陽信商銀為銷售機構。

聯邦投信投資長郭明玉認為，近年美國與歐盟的綠色復甦計畫、市場永續投資需求及低融資成本等利多，不斷促使企業積極搭上綠色金融順風車，統計2020年全球綠色、可持續發展債券與貸款規模達到7,672億美元，預估在趨勢發展下，2021年同類資產發行規模年增長幅度估可達三成以上，上看1兆美元，顯見市場潛力無限。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱強調，綠色經濟持續發展，其中低碳趨勢擁有四大商機，一是各國傾力投入轉型政策，包含歐盟斥資上百億歐元於綠色數位轉型，美國、大陸、南韓等國家也耗資數億元在能源轉型上。二是碳權交易的興起，根據世界銀行《2021年碳價趨勢報告》，2020年全球碳價收入達530億美元、年增80億美元，碳價收入主要貢獻源於歐盟碳交易價格的漲幅，且逾半數收入將用於環境保護計畫。

三是2021年太陽光電、風力發電及儲能市場產值可望成長至2,461億美元，顯示綠能產業潛在商機大。四為歐洲車輛的柴油標準、全球船艦的硫排放量上限更嚴格，推動綠電運輸的盛行，促進永續物流、智慧倉庫的應用。

聯邦投信補充說，低碳目標多重資產基金廣納多元收益來源，包含流動性佳的大型股、爆發性成長的中小型股、低波動且多為投資等級信評的綠色及可持續發展債券，透過有股有債的資產配置組合，有助於提供穩健的收益成長空間。

(時報資訊)