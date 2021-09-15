近來疫苗陸續到貨，不論是政府自購的AZ，還是企業捐贈的BNT等，「打疫苗」已成現今趨勢，但疫苗接種完傳出嚴重不良反應的個案時有所聞，加上現在開放12-18歲的學生造冊施打，讓不少家長擔心副作用，甚至開始考慮超前布署幫小孩投保疫苗險，全民掀起一波購買「疫苗險」的熱潮，不過專家提醒，購買疫苗保單前，應該先了解以下重點。

（圖／中時新聞網） 多數民眾在注射完後都會產生強烈的免疫反應，例如發高燒、全身痠痛或者是疲倦無力，這些都是常見的副作用。然而多數人可能不清楚自己是否對「疫苗成份」過敏，接種完不同疫苗種類後，產生程度不一的後續症狀，嚴重時可能導致過敏性休克、血栓、心肌炎等病徵，雖然指揮中心解釋這些都是極為罕見的免疫不良反應，但大家還是擔心那百萬分之一就是自己，紛紛加入「疫苗險」的行列。不過，建議年長者、洗腎病患、有特殊疾病長期服用藥物者、癌症患者，或是曾確診過COVID-19等特殊族群，都應該由醫生評估再決定是否接種。

另外，也須看清楚疫苗保險中提到的「不良事件」與「不良反應」，許多人常被這兩個專有名詞搞混。而魔鬼藏在細節中，其中「不良事件」範圍較大，指的是在接種疫苗後所發生的「任何」對健康造成負面影響的事件，但與疫苗本身並沒有直接的因果關係；而「不良反應」指的是確實因為接種完疫苗產生的副作用或過敏症狀，且必須是「中央衛生主管機關或疫苗仿單公告之不良反應症狀」，才能獲得理賠。所以購買疫苗保單前，切記要看清楚保險給付的標準，才不會成為冤大頭！

（示意圖／達志影像） 提醒消費者購買疫苗險要特別注意「接種後的理賠天數」！最近有許多疑似是打完疫苗後的死亡案例，時間短則數小時，長至一個月，雖然目前中央疫情指揮中心尚未證實真的與疫苗有關，但也不能完全排除，因此疫苗保險中的「疫苗注射後天數理賠」顯得格外重要。

根據保險局統計至9月6日為止，疫苗險承保件數高達304萬件，卻只有558件理賠成功，比例不到0.1%，雖說疫苗險保費金額不大，價格約在80~500元左右，但是否需要花這筆錢買個心安，消費者可以視個人需求做決定。

(時報資訊)