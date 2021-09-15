【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)開發mini LED技術展現成果，與微星(2377)合作將新一代AmLED（Adaptive mini LED）前瞻顯示技術導入Creator Z16限量聯名特仕版創作者筆電。該款筆電螢幕運用友達AmLED獨家動態調控科技，精緻呈現QHD+超高解析度、超高亮度及廣色域等高規格畫質表現。

MSI Creator Z16藤原浩聯名特仕版創作者筆電，與亞洲潮流教父藤原浩合力設計，將街頭次文化元素注入筆記型電腦設計，透過潮流跨界達成設計思想的共融。並搭載AUO AmLED的頂級面板展現最佳影像視覺層次，由內而外盡顯革新、原創精神，展現表裡如一的極致科技美學，滿足新世代創作者對於影像畫質的極致追求。

友達指出，著眼於從事內容創作、圖文編輯等工作者對影像細節的高度重視，MSI旗艦款創作者筆電Creator Z16限量聯名特仕版採用友達獨家AmLED顯示技術，透過動態調控科技，將mini LED背光設計再進化，以「動態影像處理」，與「動態對比及峰值亮度調變」兩項主要功能交互運作，在背光亮度、對比、色彩、刷新率與耗電等方面，精準依據影像畫面進行即時動態分區調變。在不同的使用情境與顯示畫面下，可進行最佳化的效能調控，達到最優化的顯示體驗與省電效果。

此外，精準的色彩表現亦是內容創作的重要關鍵，友達AmLED顯示技術符合100％ DCI-P3廣色域範圍，實現VESA DisplayHDR 1000認證系統規格，呈現峰值亮度大於1000nits及百萬級動態對比，能同時展現高亮及暗態動態影像的清晰細節、分明層次及豐富色彩，達到高明室對比與高色容量的清晰亮麗畫面。

(時報資訊)

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