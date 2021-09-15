台灣保時捷持續更新全台充電站網路，宣布與晶華酒店合作打造充電基地，即日起於其正門廣場新增兩座目的地充電樁，即日起正式啟用，提供車主優質且輕鬆無虞的充電體驗，所有保時捷純電跑車Taycan主皆可免費使用，未來將持續與晶華國際酒店集團旗下台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店安裝目的地充電站。

截至今日，保時捷於台灣共設置8處保時捷高速充電站(Turbo Charging)，17支320kW充電樁。目的地充電(Destination Charging)網路亦持續增加，現於全台豪華渡假飯店、賽車場等29處，設置60支專屬充電樁。

台灣保時捷在Taycan上市前，便超前部署全台充電網路，並持續與經銷夥伴合作完善充電設施。保時捷台灣充電網路包括了高速充電(Turbo Charging)與目的地充電(Destination Charging)，以頂級充電服務體驗，確保車主能無後顧之憂地享受旅程。

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示，台灣保時捷自2018年正式營運以來，便致力於充電網路佈局與拓建。完善的充電網路，讓保時捷車主可以享受愉快自在的純電旅程，也很高興見到台北晶華酒店加入，成為保時捷充電網路的最新據點。

晶華國際酒店集團營運長顧嘉慧說道，晶華國際酒店集團很榮幸與保時捷共同合作。高質感且尊榮的顧客服務及設施一直是晶華引以為傲的特色，新增的充電設施將使得台北晶華酒店台南晶英酒店以及太魯閣晶英酒店的服務更加完善，我們非常期待以賓至如歸的住宿享受、美味精緻的佳餚美饌、麗晶精品的購物禮遇，和各飯店周遭精采豐富的生活圈，迎接並款待每一位保時捷Taycan的車主。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意