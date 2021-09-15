【時報記者沈培華台北報導】周二美股收黑。台積電ADR小跌，台積電股價開低走低，台股電金傳大型權值股跌多漲少，台股開平走低，今日尾盤台指期結算，台積電(2330)收最低，台股跌80點至17354點，跌落季線及5日線。因中秋連假在即，量能續弱，成交值為2644億元。

美國通膨出現緩解跡象，但經濟的不確定性，以及調漲企業稅的可能性持續升高，使投資人信心受挫，周二華爾街股市四大指數收黑。

美股續弱，台股今日仍是無主流股領軍，台積電續跌，加上中鋼(2002)等人氣傳產股也仍進行修正，台股盤中大跌逾百點至17316點，在短期5日線之下，並跌落季線關卡。

中秋連假前只剩三個交易日，無量難拉抬指數上攻，盤中台積電(2330)跌幅一度縮減以及長榮(2603)等貨櫃三雄股價翻紅，一度收斂跌勢。但尾盤台積電跌6元至607元；蘋果供應鏈的大立光等亦下跌，台股多頭不振。

費城半導體指數周二相對抗跌，台積電ADR下跌0.43%，聯電ADR下跌1.73%；蘋果發表出4款新iPhone但股價下跌0.96%，台積電供應新iPhone的A15晶片，法人看好將是最大受惠者，但今日台積電股價開低走低。

由鴻海(2317)與裕隆(2201)兩大集團合資設立的鴻華先進委託國際超跑設計公司，在歐洲打造的第一輛電動車正式抵達台灣，目前已停駐在裕隆新店廠區，照片提前曝光，預計在10月18號鴻海科技日正式亮相，激勵鴻海、裕隆股價上漲。

台股在中秋四天連假前，成交量持續萎縮，對多方持續上攻不利。今日尾盤台指期結算，台積電收最低，台股跌80點至17354點，跌落季線及5日線；台股短線下檔支撐約為月線17200點附近。

台股加權指數上周突破季線後，本周連續2個交易日季線附近呈現多空震盪，成交量仍無法有效放大來克服上檔賣壓；今日尾盤台指期壓低結算，台股收盤跌落季線，需提防回測月線支撐。

(時報資訊)

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