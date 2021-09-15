高雄地政局15日標售土地，高達96封標單競標，創下縣市合併以來的最高紀錄，最後，20個標，出脫18％，脫標率達90％，符合市場「坐八望九探十」的預期，其中，隆大營建手大筆，以超過74％的溢價率，砸下4.76億元，標下2筆小港土地，共2,000坪，華雄則以溢價率104.47％，以5.38億元，擊退13家對手，拿下高雄大學839.22坪「商三」土地，每坪達64.21萬元，刷新區域地價。

高雄地政局長陳冠福15日指出，地政局15日辦理今年第3季開發區土地標售，計有96標封參與投標，為巿縣合併以來新高，共標出18標土地，合計標售金額21.23億元，標脫率90％。

高雄大學區段徵收區，此次推出4標土地，全部標脫，共有24標封參與投標，其中，最受矚目的1標「商三」用地，面積約839坪，臨大學29路及大學18街，有14 標封參與投標，最後由華雄建設以5.38億餘元標脫，每坪標脫價為64.21萬元，溢價率104.47％，是此次土地標售溢價率最高者。

大坪頂5號道路區段徵收區，因高市府開闢孔宅綠園及辦理綠美化，又有10號道路便捷的交通，景觀環境佳，此次在同一街廓推出2標土地，每標面積各約1006坪，溢價率各為74.71％及79.08％。

得標的隆大董事長陳武聰15日表示，市區內，土地資源越來越少，小港區孔鳳段的可供建地，也稀有，在勢在必得的情況之下，以每坪23.68萬元，高於底價每坪13.55萬元，大約74.71％的金額，以總價2.38億元，拿下1005.88坪「住二」土地。

同時，也出手拿下同樣屬於小港孔鳳段的1005.89坪「住二」建地，每坪得標價格約23.68萬元，總價約2.38億元，溢價約79.08％。

陳武聰指出，高雄市區內的房價漲幅大，3房的大樓產品，幾乎等於郊外的一棟透天，小港區目前的透天厝，一棟市場約1300萬元，此次標得的土地，將興建透天，預估2年半到3年後，完工再銷售，售價在1500萬元左右，由於該區經由88快速道路進入市區，只要10分鐘，後市看俏。

業界表示，此次標售結果，符合市場「坐八望九探十」的預期，脫標率90％，原本被看好的第一標、位於三民區的156.55坪「住三」土地、以及鳳山勝利段的第10標、30.99坪「住三-1」這2筆「小地」流標，則出乎意料之外。

(時報資訊)

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