【時報-台北電】經濟參考報訊，交通運輸部科學研究院日前公布，今年8月中國運輸生產指數(CTSI)為150.7點，同比下降6.7%，兩年平均下降7.8%、降幅較7月擴大6.1個百分點。數據進一步顯示，CTSI貨運指數為196.7點，同比增長4.5%，兩年平均增長4.8%；CTSI客運指數為62.6點，同比下降43.8%，兩年平均下降40.1%。

　交通運輸部科學研究院表示，礙於新冠疫情多點爆發，暑假出遊、商務外出需求明顯減少，月度客流創今年來新低，致客運指數下滑。貨運指數回升，主要是因為部分地區洪澇災害影響漸漸消退。整體來看，8月CTSI呈現「貨運平穩增長、客運明顯下滑」。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#CTSI #貨運 #客運

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