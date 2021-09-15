蘋果公司今天發表iPad、Apple Watch及iPhone等5大新產品，其中iPhone 13系列將於17日開放預購、24日開始供貨，台灣與其他30多個國家與地區都列為首波開賣市場。

自2016年發表的iPhone 7以來，台灣連續6年都列入iPhone新機首波開賣名單。通常蘋果會考慮當地已有Apple Store直營店或經銷體系完善的地區，也會根據市場消費潛力進行評估，以往首波開賣名單都是果粉忠誠度較高的市場。

今年發表的iPhone 13新機共有4款機型，包括搭載雙鏡頭相機的5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13，以及配備三鏡頭相機的6.1吋iPhone 13 Pro、6.7吋iPhone 13 Pro Max，最低售價新台幣2萬2900元起，較去年調降，入門款儲存空間提升為128GB。

台灣、澳洲、加拿大、中國、德國、印度、日本、英國、美國及其他30多個國家與地區的顧客，可於9月17日晚上8時開始預訂iPhone 13系列新機，9月24日開始供貨。從10月1日開始將於土耳其供貨，從10月8日開始將於馬來西亞、墨西哥、南韓、泰國及其他近10個國家供貨。

iPhone 13系列聚焦相機升級 人人可拍電影風

iPhone 13 mini和iPhone 13共推出粉紅、藍、午夜、星空、紅5種顏色，搭載全新廣角相機，具備更大的像素、感光元件位移式光學影像穩定功能（OIS），並改良低光源環境中拍照與攝影品質，還有將影片敘事提升至新境界的「電影級」攝影模式。

高階機型的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max引進具備ProMotion自動適應更新頻率技術的超Retina XDR顯示器，自動適應更新頻率最高可達120Hz，讓觸控體驗更快速、反應更靈敏。另外，「夜間」模式第一次可在iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的所有相機上使用，包括望遠相機。

「電影級」模式能以漂亮的景深效果和自動焦點轉移錄製人物、寵物和物體影片，讓任何人都能拍出電影風格的畫面，主要理念是幫助用戶在記錄回憶或講述故事時，提高自由度，因為在電影敘事過程中，焦點調整是很自然的手法。

iPad mini著重使用多樣性 性價比超高

iPad與iPhone有著截然不同的產品定位，iPad重點放在多樣性，會考慮在多種不同情境下使用的能力，不少iPad用戶會觀看影音或創作內容，也會用來編輯一般文件，可以單手操控的iPad mini則把多樣性提升到新境界。

第6代iPad mini是今天發表會最大亮點之一，外觀上把Touch ID指紋辨識感測器移至頂端電源按鈕，實現全螢幕設計，具備更大的8.3吋Liquid Retina顯示器，搭配窄邊框，並採用高階技術例如500尼特亮度、P3廣色域、抗反射螢幕鍍膜、原彩顯示、全平面貼合等，讓圖片和影片更生動。

全新iPad mini處理器與iPhone 13系列同樣採用A15仿生晶片，且支援5G、USB-C連接埠、相機「人物居中」功能，售價新台幣1萬4900元起，性價比超高；第9代iPad價格較親民，1萬500元起，提供雙倍儲存空間，主打遠距工作及線上教學市場。不過，2款新品台灣皆未列入首波開賣名單。

Apple Watch S7邊角更圓滑 螢幕區更大

蘋果今天發表的Apple Watch Series 7配備全新隨顯Retina顯示器、更大螢幕區域與更窄邊框，邊角設計更圓滑，顯示器邊緣設計基於光學折射原理，讓全螢幕錶面與App能和錶殼彎曲處無縫連接。

最新的Apple Watch依然是維持身心健康的工具，包括電子心率感測器與「心電圖」App、血氧感測器和App。watchOS 8提供全新的體能訓練類型、新的「正念」App、更方便使用的Apple「錢包」、「家庭」App等。

Apple Watch Series 7的所有款式都會在今年秋季末上市，台灣售價及上市時間尚未公布。（編輯：張良知）1100915

(時報資訊)