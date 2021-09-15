iPhone 13新機正式發表，但被不少專家認為無革命性改變，僅在續航力、鏡頭及晶片處理能力上進行升級，對此，有網友好奇詢問接下來蘋果要出現什麼功能才算是突破性發展，不少人希望Touch ID能回歸，「恢復Touch ID功能，出了就買爆」、「螢幕下指紋辨識吧，現在戴口罩怎麼Face ID」。

有網友在PTT論壇上表示，上ㄧ次iPhone比較有突破性的發展應該算是iPhone X吧？從指紋解鎖改變到Face id及全螢幕，接下來11、12及13只是換處理器、螢幕跟相機，「之後iPhone還能有什麼跨時代的改變嗎？還是智慧型手機的發展已經到瓶頸了？」

文章一出引起熱烈討論，不少人認為螢幕下指紋辨識或摺疊機型等都是不錯選項，「螢幕下指紋辨識」、「指紋辨識吧」、「重新定義螢幕下指紋辨識啊」、「瀏海已經吵到爛了，個人想要摺疊機，但隔壁棚已經有了」、「摺疊機+1」、「取消充電孔，重新定義充電」、「當然Touch ID啊，現在都懶得設密碼了。」

此外，有網友認為，蘋果真正的革命性改變就是製造出iPhone，後面都只能算是內容更新，「智慧型手機太難了，直接出新品吧」、「天馬行空的傳聞太多導致真的出來時覺得有落差」、「直接出新品比較快，智慧型手機已經飽和了」、「能想到大家都想不到才能叫革命性，太難。」、「直接出新品。」

知名半導體專欄作家Tae Kim也批評iPhone 13是史上最弱升級，並沒有任何「必須擁有」的新功能，可能讓消費者失去購買慾望。此外，大陸媒體快科技也狠批蘋果遇到研發iPhone手機的瓶頸，最新的升級對一般用戶較無感。

Youtuber阿滴也在粉絲專頁上表示，對iPhone 13很失望，「原本想說今年13應該會增加指紋解鎖、type-c充電這些他牌手機都有的基礎功能，結果全部都落空，iPhone 13 的發表會大概有一半都在講他的相機升級了（一般人哪會用iPhone拍電影，真的要拍電影的也不會用 iPhone 拍）。要跳安卓又怕麻煩，iPhone 13 又買不下去，還是再等明年的14好了。」

(時報資訊)