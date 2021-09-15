有消息指出美國政府考慮改以台灣稱呼目前的駐美代表處，陸委會主委邱太三15日表示樂見其成，但考慮中國當下會有強烈反應，因此雙方都審慎在做各項評估，「這個目標及方向是確定的，只是時機點要做比較好的拿捏」。

邱太三出席三三企業交流會演講時，回應企業提問做出上述表示。他表示，大陸的偉大中國夢，希望在全球軍事戰略上扮演一定程度角色，其在南海的主張，不止是美國，也引發歐盟的緊張，讓全世界對中國都有疑慮。

邱太三說，「但各方能採取的機制，又不能直接對抗，所以周邊的方式，就變成各國做這樣的選擇，所以看到歐盟議會也決議歐盟的國家對台灣的名稱，全部都改為台灣，部分國家也做相對應處理，坦白講，這是國際氛圍形塑出來的，當然也是台灣一再強烈主張。」

他說，美國正在做各項評估跟考量，台灣也樂觀其成，也願意做相關配合，只是考慮中國大陸或在這當下氛圍做出強烈反應，這在美國的考量上是變動的。

邱太三進一步解釋，「每個月，甚至每個禮拜，都有一些不同情勢不同領域，有的可能是軍事上，有的可能是經濟上，有的可能是友邦上出現問題，所以我所知道的，雙方就是很審慎的，在進行各項的評估，時間點可能就是要看，什麼時候是一個比較和緩的氣氛之下，去做這樣的推展，但目標跟方向是確定的，只是時機上雙方都在做一個比較好的拿捏」。

(時報資訊)