【時報-台北電】陸股全三大指數全面疲弱，創指賣壓最重，跌逾1%。釀酒、酒店及水泥類股成為箭靶，跌幅居前。工業母機板塊拉升回暖，恒鋒工具漲超9%，上海電氣、青海華鼎、德恩精工跟漲。風電概念股繼續走強，掀起漲停潮，順發恒業、節能風電等超10股漲幅達10%或以上。鋼鐵板塊走高，廣大特材漲超9%，永興材料、杭鋼股份、安陽鋼鐵跟漲。磷化工概念股上揚，和邦生物、宏達股份、雲圖控股午後秒板，司爾特、興發集團、六國化工、魯北化工、芭田股份等繼續走高。
盤中，滬指報3653.28點，跌0.25%；深成指報14519.09點，跌0.73%；創業板報3189.15點，跌1.46%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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