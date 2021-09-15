【時報-台北電】陸股全三大指數全面疲弱，創指賣壓最重，跌逾1%。釀酒、酒店及水泥類股成為箭靶，跌幅居前。工業母機板塊拉升回暖，恒鋒工具漲超9%，上海電氣、青海華鼎、德恩精工跟漲。風電概念股繼續走強，掀起漲停潮，順發恒業、節能風電等超10股漲幅達10%或以上。鋼鐵板塊走高，廣大特材漲超9%，永興材料、杭鋼股份、安陽鋼鐵跟漲。磷化工概念股上揚，和邦生物、宏達股份、雲圖控股午後秒板，司爾特、興發集團、六國化工、魯北化工、芭田股份等繼續走高。

盤中，滬指報3653.28點，跌0.25%；深成指報14519.09點，跌0.73%；創業板報3189.15點，跌1.46%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #風電股 #滬指 #深成指 #創指

主要市場指數

紐約道瓊
34577.57 -292.06(0.84%)
05:19
S&P500
4443.05 -25.68(0.57%)
05:19
Nasdaq
15037.76 -67.82(0.45%)
05:16
費半指數
3449.39 -0.29(0.01%)
05:16
日經225
30511.71 -158.39(0.52%)
14:15
南韓KOSPI
3153.40 +4.57(0.15%)
14:30
香港恆生
25033.21 -469.02(1.84%)
16:08
上證指數
3656.22 -6.38(0.17%)
15:00
深圳成指
14536.31 -89.77(0.61%)
16:05
英國FTSE
7034.14 +0.08(0.00%)
16:11
法國CAC
6643.79 -9.18(0.14%)
16:11
德國DAX
15711.15 -11.84(0.08%)
16:11

延伸閱讀