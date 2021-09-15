為建構農產品現代化冷鏈物流營運模式，農委會屏東農業生物科技園區打造國際保鮮物流中心，針對香蕉、鳳梨、洋蔥及大蒜等大宗蔬菜水果，將建構一個從採後處理、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送之一系列冷鏈保鮮物流系統，確保台灣農產品從產地到消費端的高品質水準，未來亦可就近於農科園區物流中心進行檢疫、檢驗、通關，縮短行政流程並爭取時效，及時將農產品運送至全球消費市場，提升台灣農產品的國際市場競爭力。

農科園區國際保鮮物流中心占地約3公頃，將結合農產品出口與國內消費需要，導入冷鏈管理設施及改善現有冷鏈作業設備，增強新鮮農產品理貨與貯運能力，藉以達到穩定蔬果供應、提升產品品質及強化出口外銷之目標。目前該中心規劃1,347棧板冷藏空間、7,800棧板冷凍空間、符合HACCP食品作業場規範且日處理量達10噸之加工包裝空間，以及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積超過3,000坪，竣工啟用後，進駐營運廠商將可從採後處理、洗選、截切、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送進行一系列冷鏈物流服務業務。

農科園區說明，國際保鮮物流中心第一期工程已於2020年10月動土開工，至2021年8月止，已完成建築物結構體及梁柱吊裝施作，目前正進行自動倉貨架鋼結構及一般倉保溫庫板工程，確實依期程穩定施作，而施工團隊將全力以赴，戮力提早完成該項工程，以期國際保鮮物流中心能早日投入營運。

農委會表示，建構台灣農產品自生產端經過冷鏈倉儲及物流運送，進行重整、併貨、包裝、加工程序至出口的完整供應鏈體系，並透過科技化智慧物流管理，降低質變風險，以確保臺灣農產品品質安全及穩定市場供需能力，期能創造台灣農業產品國際競爭力、增進農民收益，同時打開日本、歐美及中東等國際市場。

(時報資訊)