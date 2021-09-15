【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數210.49點，跌1.64點；總計269家漲、411家跌、84家持平；委買3624732張、委賣2056200張；總成交值673.90億元。

(時報資訊)

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