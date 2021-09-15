【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17354.00點，跌80.90點；總計326家漲、549家跌、124家持平；委買15569113張、委賣9858292張；總成交值2644.56億元。

(時報資訊)

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