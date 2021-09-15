中油高雄煉油廠是行政院打造南部半導體材料「S」廊帶核心，同時也是經濟部「循環技術暨材料創新研發中心」預備基地，高雄市政府動55公頃無污染廠區土地都市計畫變更之後，15日召開公開展覽說明會，未來可望強化材料自主研發，培育產業所需人才，預估帶動地方1.6萬就業人數，轉型為產官學創新合作、實驗及試量產研發專區。

高雄都發局長楊欽富15日表示，高雄煉油廠轉型開發活化，是兌現陳其邁市長競選政見北城計畫，超前部署，爭取優質科技大廠，進駐北高雄科技矽谷走廊，向北串接橋頭、路竹至南科新興半導體製造聚落，往南與大社、仁武、大寮、林園、小港等既有石化鋼鐵產業互補，進一步穩固臺灣半導體產業領先的國家戰略。

楊欽富指出，中油高雄煉油廠（五輕舊址）238公頃土地遼闊，必須同步整治與開發工作，才能加速土地活化，如同當初德國魯爾工業區經驗，也要適度保留具歷史價值的工業遺址，以及具員工記憶的老樹綠地等紋理。

他說，高煉廠行政區55公頃土地規劃方案，是經過跟中油公司多次討論的結果，也提請高雄市都委會研議過，在兼顧文資保存、維持木麻黃綠園道及水塔等舊廠景觀意象、園區聯通、捷運場站TOD聯合開發的整體效益下，所研擬的多方多贏方案，也會針對交通、雙語教育、生態及產業等配套思考，希望中油也整體考量周邊宿舍區發展，兼顧勞宅住戶權益與日後企業安家。

都發局表示，該案是中油公司提報內政部同意，依都市計畫法第27條第1項第3款「為適應經濟發展之需要」辦理個案變更，預計投入近60億元，2025年起完成綠能所、材料國際學院、以及材料研發中心等投資項目，強化材料自主研發，培育產業所需人才，預估帶動地方1.6萬就業人數，轉型為產官學創新合作、實驗及試量產研發專區。

(時報資訊)