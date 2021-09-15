百勝中國15日公布，受到Delta變異病毒的疫情影響，公司經營受到不利影響。百勝中國指出，按照當前趨勢，預計2021年第三季度不計入特別項目的經調整經營利潤或較2020年同期下降約50％至60％，主要是由於收入大幅減少對銷售槓桿產生影響所致。
百勝中國港股股價15日上午收跌4.5％，報456港元，成交9,428萬港元。
香港經濟日報報導，百勝中國指出，第三季度通常是公司收入與利潤率較高的旺季，因此受疫情影響尤為顯著。此外，由於原材料價格優勢逐漸減少、工資上漲比例達到中高個位數、公司為增加客流推出優惠促銷等因素的影響，餐廳利潤率預計將進一步承受壓力。
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